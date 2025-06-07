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Стендап
Про событие
Вечер, когда комики ростовского объединения FlashStandUp будут выступать с лучшим материалом. Все комики участники различных ТВ и интернет-проектов. В составе: Аким Круглов, Андрей Исаев (Чемпион Высшей лиги КВН), Дарья Алехина, Александр Лукашов (участник проекта VK «Битва за Время»), Сергей Миленин (Чемпион Высшей лиги КВН, участник различных проектов на ТНТ и СТС).
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