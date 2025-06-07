Вечер, когда комики ростовского объединения FlashStandUp будут выступать с лучшим материалом. Все комики участники различных ТВ и интернет-проектов. В составе: Аким Круглов, Андрей Исаев (Чемпион Высшей лиги КВН), Дарья Алехина, Александр Лукашов (участник проекта VK «Битва за Время»), Сергей Миленин (Чемпион Высшей лиги КВН, участник различных проектов на ТНТ и СТС).