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Стендап-концерт Васи Шакулина
Амакс. Конгресс отель, проспект Михаила Нагибина, 19
Начало:
Завершение:
от 1100₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
За выдумками Шакулина и компании следят свыше миллиона подписчиков, связь с которыми Василий поддерживает и в других соцсетях, где фото блогера неизменно сопровождаются остроумными комментариями.
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