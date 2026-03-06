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Стендап-концерт Васи Шакулина

Амакс. Конгресс отель, проспект Михаила Нагибина, 19

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

За выдумками Шакулина и компании следят свыше миллиона подписчиков, связь с которыми Василий поддерживает и в других соцсетях, где фото блогера неизменно сопровождаются остроумными комментариями.

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