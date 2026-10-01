Спектакль-коллаж «Разломы и соединения»
улица 18-я Линия, 8
Начало:
Завершение:
от 1700₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Состоявшийся режиссёр, утративший вдохновение, но не потерявший культовый статус, работает над постановкой своего нового спектакля «Я должен миру мертвеца». В его основу положена найденная в архивах рукопись забытой пьесы, которая была написана в соавторстве с его ныне покойной возлюбленной. Параллельно он даёт интервью для специального подкаста про театр, на который его пригласили в рамках продвижения новой постановки. Всё глубже погружаясь в воспоминания о своей жизни, он попадает в пространство, где реальность и вымысел сливаются в неразрывное целое. Чем закончится его попытка выбраться из «внутренней комнаты»?
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