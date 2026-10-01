Состоявшийся режиссёр, утративший вдохновение, но не потерявший культовый статус, работает над постановкой своего нового спектакля «Я должен миру мертвеца». В его основу положена найденная в архивах рукопись забытой пьесы, которая была написана в соавторстве с его ныне покойной возлюбленной. Параллельно он даёт интервью для специального подкаста про театр, на который его пригласили в рамках продвижения новой постановки. Всё глубже погружаясь в воспоминания о своей жизни, он попадает в пространство, где реальность и вымысел сливаются в неразрывное целое. Чем закончится его попытка выбраться из «внутренней комнаты»?