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Спектакль-коллаж «Разломы и соединения»

Линии
улица 18-я Линия, 8

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Состоявшийся режиссёр, утративший вдохновение, но не потерявший культовый статус, работает над постановкой своего нового спектакля «Я должен миру мертвеца». В его основу положена найденная в архивах рукопись забытой пьесы, которая была написана в соавторстве с его ныне покойной возлюбленной. Параллельно он даёт интервью для специального подкаста про театр, на который его пригласили в рамках продвижения новой постановки. Всё глубже погружаясь в воспоминания о своей жизни, он попадает в пространство, где реальность и вымысел сливаются в неразрывное целое. Чем закончится его попытка выбраться из «внутренней комнаты»?

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