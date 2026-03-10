Всероссийский тур Сергея Орлова — одного из самых популярных независимых стендап-комиков страны. Сергей Орлов, самый популярный независимый стендап-комик страны, выступит с новой программой «Переходный возраст». Организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе и отказать в посещении без компенсации стоимости билета, если возраст посетителя меньше 18 лет (N 93-ФЗ от 01.05.2019).