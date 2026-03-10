Сергей Орлов
КСК «Экспресс», улица Закруткина, 67А
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 9000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Всероссийский тур Сергея Орлова — одного из самых популярных независимых стендап-комиков страны. Сергей Орлов, самый популярный независимый стендап-комик страны, выступит с новой программой «Переходный возраст». Организаторы могут потребовать оригинал паспорта на входе и отказать в посещении без компенсации стоимости билета, если возраст посетителя меньше 18 лет (N 93-ФЗ от 01.05.2019).
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