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Сауле Юсупова
ДК «Ростсельмаш», улица 1-й Конной Армии, 8
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 3600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сауле Юсупова — комик, звезда канала ТНТ, зажегшаяся в рамках шоу «Женский стендап». Артистка покорила публику своими шутками и интонациями, а также увлекательными сюжетами монологов о стереотипах в отношении восточных женщин.
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