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Сауле Юсупова

ДК «Ростсельмаш», улица 1-й Конной Армии, 8

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сауле Юсупова — комик, звезда канала ТНТ, зажегшаяся в рамках шоу «Женский стендап». Артистка покорила публику своими шутками и интонациями, а также увлекательными сюжетами монологов о стереотипах в отношении восточных женщин.

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