При свете дня он добродушный бородатый Расул Чабдаров, который любит историю и играет в видеоигры. А потом трансформируется в юмористического философа, который пояснит тебе за жизнь. Популярный стендап-комик, участник проекта «Решалы» и резидент юмористических шоу на ТНТ Расул Чабдаров выступит с сольным концертом. В программе — настоящий мужской взгляд на вызовы повседневности и только искрометные шутки, приправленные пикантной остротой Кавказа.