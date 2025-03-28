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  1. Ростов-на-Дону
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Расул Чабдаров

улица Мечникова, 81

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 5000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

При свете дня он добродушный бородатый Расул Чабдаров, который любит историю и играет в видеоигры. А потом трансформируется в юмористического философа, который пояснит тебе за жизнь. Популярный стендап-комик, участник проекта «Решалы» и резидент юмористических шоу на ТНТ Расул Чабдаров выступит с сольным концертом. В программе — настоящий мужской взгляд на вызовы повседневности и только искрометные шутки, приправленные пикантной остротой Кавказа.

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