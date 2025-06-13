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Пятничный StandUp

Flash Bar, улица Седова, 5

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900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Ростовские резиденты выступают со своим лучшим материалом. Все комики участники интернет и ТВ-проектов. В составе: Олег Шашков, Денис Губнелов (участник Премьер лиги КВН и Лиги городов на ТНТ), Иван Горланов, Рахматилла Шовкатов, Андрей Исаев (Чемпион Высшей лиги КВН).

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