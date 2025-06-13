Ростовские резиденты выступают со своим лучшим материалом. Все комики участники интернет и ТВ-проектов. В составе: Олег Шашков, Денис Губнелов (участник Премьер лиги КВН и Лиги городов на ТНТ), Иван Горланов, Рахматилла Шовкатов, Андрей Исаев (Чемпион Высшей лиги КВН).