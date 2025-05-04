Проверочный концерт команды КВН «Флэш-Рояль»
Flash bar, улица Седова, 5
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Творческий коллектив «Флэш-рояль», участники различных ТВ-проектов на СТС, ТНТ и Первом канале, чемпионы Высшей лиги КВН 2023, представляет техническую вечеринку нового проекта для ТВ или интернет-платформ.
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