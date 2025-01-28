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Предпрокатный показ «Самый ценный груз» и обсуждение

Горизонт CINEMA&EMOTION, проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

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450₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Скоро в российский прокат выйдет новый фильм оскарносного режиссёра Мишеля Хазанавичуса «Самый ценный груз». Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. Мультфильм в основном конкурсе Канн — огромная редкость: в последний раз такое было аж в 2008 году. Музыку для фильма написал композитор Александр Деспла (Отель «Гранд Будапешт», «Игра в имитацию»). «Самый ценный груз» — это история о том, как во время сбора хвороста жена лесника находит в сугробе младенца — маленькую девочку выбросили из окна «поезда смерти», идущего в Аушвиц. Женщина решает спасти дитя, но суровый муж категорически против. Он позволяет оставить ребенка ненадолго, но чем больше проходит времени, тем сильнее привязывается к нему. Между тем, жители деревни узнают о необъяснимом появлении дочери в семье лесника и, уверенные, что ребенок навлечет на них беду, ставят ультиматум избавиться от него. Фильм представит и обсудит со зрителями Ольга Джумайло — доктор филологических наук, заведующая кафедрой теории и истории мировой литературы ЮФУ.

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