Скоро в российский прокат выйдет новый фильм оскарносного режиссёра Мишеля Хазанавичуса «Самый ценный груз». Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале. Мультфильм в основном конкурсе Канн — огромная редкость: в последний раз такое было аж в 2008 году. Музыку для фильма написал композитор Александр Деспла (Отель «Гранд Будапешт», «Игра в имитацию»). «Самый ценный груз» — это история о том, как во время сбора хвороста жена лесника находит в сугробе младенца — маленькую девочку выбросили из окна «поезда смерти», идущего в Аушвиц. Женщина решает спасти дитя, но суровый муж категорически против. Он позволяет оставить ребенка ненадолго, но чем больше проходит времени, тем сильнее привязывается к нему. Между тем, жители деревни узнают о необъяснимом появлении дочери в семье лесника и, уверенные, что ребенок навлечет на них беду, ставят ультиматум избавиться от него. Фильм представит и обсудит со зрителями Ольга Джумайло — доктор филологических наук, заведующая кафедрой теории и истории мировой литературы ЮФУ.