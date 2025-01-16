Мальчик Дзиро мечтает о полётах и красивых самолетах, способных обогнать ветер. Вот только пилотом ему не стать — он с рождения близорук. Но Дзиро не расстается с мечтой о небе, он начинает придумывать идеальный самолет и со временем становится одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он не только встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны, но и обретет любовь своей жизни — прекрасную Наоко. Показы пройдут: 16 января в 16:40 17 января в 19:00 18 января в 13:50 19 января в 13:50 20 января в 16:40 21 января в 16:40 22 января в 16:40 Продолжительность: 2 часа 6 минут.