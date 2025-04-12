Павел Воля. Большой StandUp
улица Закруткина, 67А
Начало:
Завершение:
от 3500₽ до 30000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Его телепроекты выходят в прайм-тайм, видео с его стендапом набирают десятки миллионов просмотров, а билеты на концерты раскупаются задолго до концерта. Ты увидишь не просто смешное выступление комика. В каждой шутке Павла зрители узнают себя, ведь говорит он об обычных вещах, которые окружают нас, о простых и понятных ценностях. Павел шутит смело, смешно и понятно. Его простой, но пронзительный юмор покорит каждого зрителя.
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