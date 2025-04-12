ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Павел Воля. Большой StandUp

улица Закруткина, 67А

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 30000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Его телепроекты выходят в прайм-тайм, видео с его стендапом набирают десятки миллионов просмотров, а билеты на концерты раскупаются задолго до концерта. Ты увидишь не просто смешное выступление комика. В каждой шутке Павла зрители узнают себя, ведь говорит он об обычных вещах, которые окружают нас, о простых и понятных ценностях. Павел шутит смело, смешно и понятно. Его простой, но пронзительный юмор покорит каждого зрителя.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Виктор Комаров
Виктор Комаров

от 1680₽

Найка Казиева
Найка Казиева

от 1500₽

Женский стендап
Женский стендап

от 2000₽

Варвара Щербакова
Выбор редакции
Варвара Щербакова

от 1500₽

Андрей Атлас
Андрей Атлас

от 1000₽

Вадим Постильный
Вадим Постильный

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста