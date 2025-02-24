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  1. Ростов-на-Дону
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Отчётный концерт: Роберт Ченибалаян, Илья Ганичев, Руслан Гусевский

проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Кинотеатр «Горизонт CINEMA&EMOTION» приглашает на Большой отчётный концерт, где комики Ростова-на-Дону представят свой лучший Stand Up-материал прямо в кинозале. В программе: 1. Роберт Ченибалаян — полуфиналист Comedy Баттл 2. Илья Ганичев — полуфиналист «Битвы за время» на ТНТ 3. Руслан Гусевский — резидент Stand Up клуба Ведущий: Юрий Марков — полуфиналист краснодарской лиги «Импровизации».

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