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Нидаль Абу Газале

ДК «Ростсельмаш», проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 1890₽ до 3570₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Cтендап-комик, звезда YouTube, импровизатор, автор Abu Show. Нидаль – комик с бесподобной энергетикой. Микс из богатого опыта, отличного материала и совершенно безбашенной импровизации делают выступления незабываемыми.

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