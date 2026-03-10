Нидаль Абу Газале
ДК «Ростсельмаш», проспект Сельмаш, 3
Начало:
Завершение:
от 1890₽ до 3570₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Cтендап-комик, звезда YouTube, импровизатор, автор Abu Show. Нидаль – комик с бесподобной энергетикой. Микс из богатого опыта, отличного материала и совершенно безбашенной импровизации делают выступления незабываемыми.
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