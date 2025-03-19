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Небесный замок Лапута: предпоказ с обсуждением

проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Компания «Russian World Vision» и кинотеатр «Горизонт CINEMA&EMOTION» выпускают в российский прокат за день до широкого старта первый анимационный фильм студии «Гибли» режиссёра Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута». Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника, работающего в шахтерском городке. Вместе дети выясняют, что Камень — ключ к таинственному летающему острову Лапута. Фильм представит и обсудит со зрителями Кристина Томилова — историк, журналист, киновед.

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