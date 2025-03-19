Небесный замок Лапута: предпоказ с обсуждением
проспект Михаила Нагибина, 32Д/2
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Компания «Russian World Vision» и кинотеатр «Горизонт CINEMA&EMOTION» выпускают в российский прокат за день до широкого старта первый анимационный фильм студии «Гибли» режиссёра Хаяо Миядзаки «Небесный замок Лапута». Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника, работающего в шахтерском городке. Вместе дети выясняют, что Камень — ключ к таинственному летающему острову Лапута. Фильм представит и обсудит со зрителями Кристина Томилова — историк, журналист, киновед.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи