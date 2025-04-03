Этот фильм — зрительский хит Карена Шахназарова. Молодой джаз-бенд преображает серую советскую действительность 1920-х. Советская Россия. Двадцатые годы. Времена НЭПа. Студента Одесского музыкального техникума Костю Иванова увлекает новое направление в музыке — джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума, предлагая выбор — учёба или любимая музыка. Константин выбирает джаз. Он хочет создать свой джаз-банд. По объявлению к нему приходят два друга-музыканта — Стёпа и Жора. Стёпа играет на банджо, а Жора — на барабанах. Константин заинтересовывает их джазом и новоиспечённый джаз-банд начинает репетиции…