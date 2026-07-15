Метафизика воображения: почему мы существуем в ментальной ловушке
переулок Островского, 123, вход слева от "Булки и торты"
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Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
А что, если большая часть того, что ты считаешь реальностью, существует только в твоей голове? Мы привыкли думать, что просто воспринимаем окружающий мир. Но что, если мозг не отражает реальность, а постоянно создаёт её заново? Политолог и преподаватель социогуманитарных наук Павел Муслин приглашает на лекцию «Метафизика воображения: почему мы существуем в ментальной ловушке». Без сложной философской терминологии попробуют разобраться, почему наше воображение формирует мир вокруг нас, можно ли увидеть реальность без привычных представлений и действительно ли мы живём в созданной собственным сознанием конструкции.
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