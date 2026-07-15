ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Метафизика воображения: почему мы существуем в ментальной ловушке

переулок Островского, 123, вход слева от "Булки и торты"

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

А что, если большая часть того, что ты считаешь реальностью, существует только в твоей голове? Мы привыкли думать, что просто воспринимаем окружающий мир. Но что, если мозг не отражает реальность, а постоянно создаёт её заново? Политолог и преподаватель социогуманитарных наук Павел Муслин приглашает на лекцию «Метафизика воображения: почему мы существуем в ментальной ловушке». Без сложной философской терминологии попробуют разобраться, почему наше воображение формирует мир вокруг нас, можно ли увидеть реальность без привычных представлений и действительно ли мы живём в созданной собственным сознанием конструкции.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мифы Древней Греции
Мифы Древней Греции

6400₽

Кристобаль Баленсиага
Кристобаль Баленсиага

2500₽

За закрытыми дверями
За закрытыми дверями

от 1600₽

А причём тут Билли?
А причём тут Билли?

1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать
10 шедевров мировой живописи, которые нужно знать

1900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста