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Марафон фильмов «Стражи Галактики» на большом экране

проспект Космонавтов, 2/2

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от 290₽ до 1200₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Графическое и техническое исполнение выше всех похвал: мельчайшая проработка деталей, красивейшие космические пейзажи, реалистичные корабли. Мир, созданный на экране, кажется реальным и практически осязаемым. Искрометный юмор и сюжетная линия, потрясающий саундтрек и, конечно же, колоритные и такие уже родные персонажи. Даты показов: — 27 января в 19:30 «Стражи Галактики» — 28 января в 19:30 «Стражи Галактики. Часть 2» — 29 январяв 19:30 «Мстители: Война Бесконечности» — 30 январяв 19:30 «Мстители: Финал» — 31 января в 19:00 «Стражи галактики: Праздничный спецвыпуск» и в 20:00 «Стражи галактики. Часть 3» Стоимость билета на каждую часть отдельно 290 рублей. Стоимость общего билета сразу на весь Галактический марафон 1200 руб. Покупка общего билета возможна только в кассе кинотеатра.

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