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Квиз, плиз: кино и музыка

Эйнштейн, улица Зорге, 17

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 6+
Кино
Игры

Про событие

Ненапряжная и чилловая игра, на которой всё равно придётся размять мозги. У тебя спросят всё-всё-всё про кино и музыку, но сделают это оригинально и необычно. Ведь Квиз, плиз! — это интеллектуально-развлекательная битва, которая умеет удивлять. Собирай команду, приготовься вкусно есть, пить и отвечать на интересные и нестандартные вопросы.

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