Возраст 6+
Кино
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Про событие
Ненапряжная и чилловая игра, на которой всё равно придётся размять мозги. У тебя спросят всё-всё-всё про кино и музыку, но сделают это оригинально и необычно. Ведь Квиз, плиз! — это интеллектуально-развлекательная битва, которая умеет удивлять. Собирай команду, приготовься вкусно есть, пить и отвечать на интересные и нестандартные вопросы.
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