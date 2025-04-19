Ненапряжная и чилловая игра, на которой всё равно придётся размять мозги. У тебя спросят всё-всё-всё про кино и музыку, но сделают это оригинально и необычно. Ведь Квиз, плиз! — это интеллектуально-развлекательная битва, которая умеет удивлять. Собирай команду, приготовься вкусно есть, пить и отвечать на интересные и нестандартные вопросы.