Игра, созданная специально для представительниц прекрасного пола. Тебя ждут вопросы по темам, которые традиционно считаются женскими. Время будет и посплетничать в перерывах, поругаться на бывших и построить планы, как захватить мир... Кстати, на этой игре будет дресс-код — приходи в блёстках и всём розовом. Квиз, плиз! — это не просто интеллектуально-развлекательная битва, а настоящий праздник. Собирай свою женскую команду по покорению Квиз, плиз!, приходи в бар, отвечай на вопросы и просто получай удовольствие.