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Квиз, плиз: девичник

London Pub, Кировский проспект, 98

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 14+
Кино
Игры

Про событие

Игра, созданная специально для представительниц прекрасного пола. Тебя ждут вопросы по темам, которые традиционно считаются женскими. Время будет и посплетничать в перерывах, поругаться на бывших и построить планы, как захватить мир... Кстати, на этой игре будет дресс-код — приходи в блёстках и всём розовом. Квиз, плиз! — это не просто интеллектуально-развлекательная битва, а настоящий праздник. Собирай свою женскую команду по покорению Квиз, плиз!, приходи в бар, отвечай на вопросы и просто получай удовольствие.

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