Квиз, плиз: девичник
London Pub, Кировский проспект, 98
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 14+
Кино
Игры
Про событие
Игра, созданная специально для представительниц прекрасного пола. Тебя ждут вопросы по темам, которые традиционно считаются женскими. Время будет и посплетничать в перерывах, поругаться на бывших и построить планы, как захватить мир... Кстати, на этой игре будет дресс-код — приходи в блёстках и всём розовом. Квиз, плиз! — это не просто интеллектуально-развлекательная битва, а настоящий праздник. Собирай свою женскую команду по покорению Квиз, плиз!, приходи в бар, отвечай на вопросы и просто получай удовольствие.
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