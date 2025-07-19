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Костя Пушкин

Будённовский проспект, 34

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Костя Пушкин, настоящий профессор стендапа с интеллектуальным и острым юмором, приезжает с новой программой в твой город. Если часто смотреть Костю Пушкина, то можно слишком много понять про жизнь, поэтому он щадит своего зрителя и выступает нечасто. Костя Пушкин — взрослый комик. Настолько, что открыл всей стране, как регулировать пластиковые окна шестигранным ключом, чтобы стало тепло. Однажды он ненадолго придумал стендап, когда в России его ещё не было, чтобы участвовать в «Смехе без правил» и «Убойной лиге». Также снимался в «Убойных ночах» и «Бункер News».

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