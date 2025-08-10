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Ключи: кинофестиваль
Береговая улица, 12с1
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Бесплатно
Возраст 14+
Кино
Фестивали
Про событие
В программе: лекции от известных спикеров, увлекательный квиз, показы работ талантливых авторов со всей России. Кинофестиваль «Ключи» — место, где встретятся кино и искусство.
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