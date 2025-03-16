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Клуб начинающего генеалога

Донская государственная библиотека, Пушкинская улица, 175А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное

Про событие

На очередной встрече Клуба речь пойдёт о том, что делать с собранной первичной информацией о своих предках. Как правильно оформлять запросы в инстанции, куда делать первые запросы и какую информацию ожидать. В завершении встречи участники обсудят конкретные ситуации участников. Куратор и ведущий: Галина Ивановна Лысенко, соучредитель и руководитель проекта «Ростовское генеалогическое общество», а также издания «Вестник Ростовского генеалогического общества», один из организаторов ежегодной межрегиональной школы-фестиваля генеалогии и семейной истории «Легенды поколений». Более подробная информация на сайте библиотеки: https://www.dspl.ru/sobytiya/afisha/klub-nachinayushchego-genealoga-/

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