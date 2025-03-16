Клуб начинающего генеалога
Донская государственная библиотека, Пушкинская улица, 175А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Про событие
На очередной встрече Клуба речь пойдёт о том, что делать с собранной первичной информацией о своих предках. Как правильно оформлять запросы в инстанции, куда делать первые запросы и какую информацию ожидать. В завершении встречи участники обсудят конкретные ситуации участников. Куратор и ведущий: Галина Ивановна Лысенко, соучредитель и руководитель проекта «Ростовское генеалогическое общество», а также издания «Вестник Ростовского генеалогического общества», один из организаторов ежегодной межрегиональной школы-фестиваля генеалогии и семейной истории «Легенды поколений». Более подробная информация на сайте библиотеки: https://www.dspl.ru/sobytiya/afisha/klub-nachinayushchego-genealoga-/
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