ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Кинопоказ «Служанка» + лекция и обсуждение

улица Баумана, 2/12

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Открытый кинопоказ обладателя Каннской пальмовой ветви, эротического триллера «Служанка» от Пака Чхан-ука, автора культовых лент «Жажда» и «Олдбой». 1930-е годы. Мошенник по прозвищу Граф предлагает нищенке Сук-хи поучаствовать в афере, обещая солидный заработок. Он рассчитывает очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию и жениться. А после этого объявить сумасшедшей и упечь в дурдом, чтобы завладеть её богатством. Сук-хи должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидэко. Что она и делает. Но внезапно идеальный план Графа оказывается под угрозой. Перед показом ты узнаешь множество интересных фактов о фильме и его создателях, а после сможешь принять участие в обсуждении, поделиться мнением об увиденном и задать все интересующие вопросы ведущему показа, режиссёру Сергею Артамонову. Длительность: 2 часа 20 минут.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Ночь пожИИрателей рекламы
Ночь пожИИрателей рекламы

700₽

Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»
Выбор редакции
Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»

от 4900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста