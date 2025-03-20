Открытый кинопоказ обладателя Каннской пальмовой ветви, эротического триллера «Служанка» от Пака Чхан-ука, автора культовых лент «Жажда» и «Олдбой». 1930-е годы. Мошенник по прозвищу Граф предлагает нищенке Сук-хи поучаствовать в афере, обещая солидный заработок. Он рассчитывает очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию и жениться. А после этого объявить сумасшедшей и упечь в дурдом, чтобы завладеть её богатством. Сук-хи должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидэко. Что она и делает. Но внезапно идеальный план Графа оказывается под угрозой. Перед показом ты узнаешь множество интересных фактов о фильме и его создателях, а после сможешь принять участие в обсуждении, поделиться мнением об увиденном и задать все интересующие вопросы ведущему показа, режиссёру Сергею Артамонову. Длительность: 2 часа 20 минут.