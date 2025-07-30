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Кинопоказ: «Общество мёртвых поэтов» (1989)

«Naigle Cafe», Донская улица, 30

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино

Про событие

Во дворике Д30 в «Naigle Cafe» каждую среду можно посмотреть любимый фильм. О фильме: «Джон Китинг — новый преподаватель английской словесности в консервативном американском колледже. От чопорной массы учителей его выгодно отличают легкость общения, эксцентричное поведение и пренебрежение к программе обучения. Однажды он посвящает своих подопечных в тайну Общества мёртвых поэтов. С этого момента каждый из учеников старается обрести свой собственный голос в безликом хоре, взглянуть на окружающий мир, высоко подпрыгнув над серой школьной оградой». Вход свободный.

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