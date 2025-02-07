Кинопоказ и обсуждение фильма «Капитан Голливуд». После просмотра будет встреча с прототипом главного героя. Лето 1999 года. В городе на юге России происходит взрыв жилого дома в результате теракта. За расследование берётся капитан ФСБ Андрей Верещагин, известный также по прозвищу «Капитан Голливуд». Фильм основан на реальных событиях. Взрыв многоэтажного дома в южном российском городке потрясает до глубины души всю страну. Теракт, унесший много невинных жизней, становится резонансным делом, за которое берётся один из лучших сотрудников ФСБ. Удастся ли Верещагину выйти на след преступников?