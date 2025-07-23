Теперь во дворике Д30 в «Naigle Cafe» каждую среду можно посмотреть любимый фильм. О фильме: «Молодой харизматичный ирландский гитарист и американская виолончелистка из престижной семьи полюбили друг друга. После волшебной встречи в Нью-Йорке обстоятельства оказываются сильнее их, и они вынуждены расстаться. Родившийся ребёнок, Август Раш, по столь же несчастливому стечению обстоятельств оказывается в одном из нью-йоркских приютов. Двенадцать лет спустя Август Раш, необыкновенно талантливый для своего возраста музыкант, отчаянно стремится найти своих родителей. Единственной возможностью для этого он считает свою музыку — юный музыкант верит, что если он будет играть, его родители смогут узнать и найти его по музыке. Теперь, опекаемый загадочным незнакомцем, он играет на улицах Нью-Йорка и пытается найти родителей, которых никогда не видел, с помощью своего исключительного музыкального дара». Вход свободный.