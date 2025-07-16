Во дворике Д30 в «Naigle Cafe» каждую среду можно посмотреть любимый фильм. О фильме: «Детройт, 1995 год. Блестящая и многообещающая политика индустриального развития города терпит крах и приводит к хаосу и неразберихе, что в результате выливается в один из самых серьезных в американской истории конфликтов между белым и цветным населением. Люди, мирно жившие рядом, оказались по разные стороны баррикад. Шоссе «8 Миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель — выживание, для многих обитателей хип-хоп становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности.». Вход свободный.