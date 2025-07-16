ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Кинопоказ: «8 миля» (2002)

«Naigle Cafe», Донская улица, 30

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Во дворике Д30 в «Naigle Cafe» каждую среду можно посмотреть любимый фильм. О фильме: «Детройт, 1995 год. Блестящая и многообещающая политика индустриального развития города терпит крах и приводит к хаосу и неразберихе, что в результате выливается в один из самых серьезных в американской истории конфликтов между белым и цветным населением. Люди, мирно жившие рядом, оказались по разные стороны баррикад. Шоссе «8 Миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель — выживание, для многих обитателей хип-хоп становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности.». Вход свободный.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Ночь пожИИрателей рекламы
Ночь пожИИрателей рекламы

700₽

Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»
Выбор редакции
Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»

от 4900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста