Просмотр с обсуждением полнометражного фильма «Мизери» (Роб Райнер) 1990, триллер, США, 1 ч 47 мин Фильм, снятый по Стивену Кингу. Писатель Пол Шелдон не помнит сильного снегопада, из-за которого он разбился на своей машине где-то в горах. Он также не помнит, как его нашла и спасла от неминуемой смерти женщина. Всё, что он помнит, это лишь то, как он проснулся в доме Энни Вилкс – ярой поклонницы его романов, которая не желает расставаться со своим любимым автором... Ведущий мероприятия — Фёдор Гамаюнов. Требуется регистрация. Оплата производится на месте.