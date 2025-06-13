Просмотр и обсуждение полнометражного фильма «1408» (М. Хофстрём), 2007, ужасы, триллер, США. Известный писатель Майк Энслин, автор хоррор-романов, работает над очередной книгой о необычных явлениях и полтергейсте в отелях. Не веря в существование загробной жизни, Энслин решает поселиться в печально известном номере 1408 отеля «Дельфин», который пустует многие годы - по слухам, там обитают привидения. Невзирая на предупреждение менеджера отеля, упрямец настаивает на своём, даже не предполагая, каким кошмаром обернется предстоящая ночь. С Киноклубом ты: — научишься смотреть на кино с разных сторон и деконструировать каждое произведение до базисных вещей — поймёшь, что именно тебе нравится в том или ином произведении — осознаешь эстетические, технические и художественные аспекты каждого конкретного фильма — заложишь в себе основу для более глубокого понимания киноискусства Ведущий мероприятия — Павлов Артём. Оплата производится на месте.