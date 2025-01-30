На фестивале покажут несколько фильмов: «Аляска», Россия, 2020, 7 минут, 0+ Фильм основан на фольклоре алеутов. Каждая местность наполнена духами со своими характерами и предназначением. Это история о щенке хаски — духе Аляски, который путешествует в поисках друзей, отбрасывая тень — северное сияние. «Арктические байки», Россия, 2020, 10 минут, 6+ Ироничный рассказ о разнообразии жизни коренных народов крайнего Севера, где тесно переплетены реальность и фантазия, смех и грусть, бытовая и мифологическая стороны их традиционной культуры и мировоззрения. «Дорога миров», Россия, 2022, 12 минут, 6+ Две антагонистичные пары героев путешествуют по Дороге миров. Суровый вояка Коала и дерзкий юнец Птиц преодолевают множество опасностей, сталкиваются с необъяснимыми таинственными явлениями и абсурдными ситуациями, чтобы в разных мирах зарядить Универсальный Ключ. Полностью заряженный артефакт позволит вернуть разрушенный ими же земной мир. По их следам идет воровка Астра, которая вместе со злодеем Триангулоидом хочет завладеть Ключом. «Мамина пуговка», Россия, 2021, 6 минут, 6+ Ты бежишь всю жизнь, чтобы обогнать время, чтобы покорить горы, заслужить признание. Но если оступился… Так хочется, чтобы голос из детства позвал тебя домой. «Первый гром», Россия, 2017, 5 минут, 6+ Музыкальная фантазия о пробуждении природы от зимней спячки, о выходе из своего «мирка» в мир, полный красоты и приключений. «Кит плывёт на север», Россия, 2023, 10 минут, 6+ Маленький Мамору, рождённый стать хранителем острова, отправляется в большое путешествие по океану на Ките. Он окончил школу, и теперь пришло его время найти свой остров, а вместе с ним обрести дом и имя. Однако это не так просто — узнать из тысячи свой. Путь героя лежит на холодный Север, на загадочные Беринговы острова, откуда не было вестей ни от одного Мамору. «Изоляция», Россия, 2022, 9 минут, 12+ Эта история о мальчике, который, несмотря на неизвестную опасность и всеобщий страх, остаётся сильным и сохраняет веру в лучшее. Он отправляется на поиски людей в пустом городе. Все его попытки тщетны, но однажды судьба преподносёт ему долгожданную встречу. «Поговори со мной», Россия, 2022, 6 минут, 6+ Главный герой страдает от обезьянок, которые повсеместно докучают ему и его близким, не давая нормально жить. В один момент их накапливается столько, что герой сгибается до земли под их давлением. «Своё место», Россия, 2022, 6 минут, 6+ Мопс живёт в доме с кошкой и всячески ей докучает. Когда мопс опрокидывает когтеточку с сидящей на ней кошкой, та не выдерживает и даёт псу по носу. Мопс обижается и, увидев по телевизору передачу про волков, бежит из дома в лес к далеким сородичам. «Холодает», Россия, 2021, 4 минуты, 0+ Совсем разные две души сближаются и живут как единое целое, пока не приходит время расстаться. История о дружбе, непохожести, любви и тоске, тепле и холоде.