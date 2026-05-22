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Kedr Livanskiy

Волна
Береговая улица, 10

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Кедр Ливанский, она же Яна Кедрина — инди-певица, продюсер и диджей с аутентичным и рефлексирующим миром, который она выстраивала на протяжении многих лет. Начав свою музыкальную карьеру с панк-рок группы, Яна перешла к электронной музыке, выпустив дебютный сингл «Сгорает» в 2015 году. Помимо сольной карьеры, певица успела принять участие в различных музыкальных проектах, в том числе выступила куратором программы Boiler Room x Ballantine's True Music Studios в Москве, где представила лайнап из местных исполнителей. А также провела множество концертов в Европе, Азии и по всей России. Также выступают: Misha Tune, Polo, Ccarminiss. Билеты находятся в предпродаже, на входе дороже.

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