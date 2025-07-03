Кинопросмотр с обсуждением. В центре сюжета история одной семьи и непростых взаимоотношениях отца и сына. Однажды отец уходит из дома без объяснения причин, мать сообщает об этом сыну Жене. Вместе уже со своим маленьким сыном Славой, Женя отправляется на поиски отца. Папка с детскими рисунками Жени, которую оставил отец в своем рабочем кабинете — это единственное, что у него есть, чтобы понять почему и куда он ушел. После просмотра у тебя будет возможность пообщаться с продюсером Сергеем Джелауховым, режиссёром Владимиром Рузановым и сценаристкой Светланой Лукьянчиковой.