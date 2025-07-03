ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Как Лев Толстой

Шолохов-Центр, Большая Садовая улица, 125/69

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Кинопросмотр с обсуждением. В центре сюжета история одной семьи и непростых взаимоотношениях отца и сына. Однажды отец уходит из дома без объяснения причин, мать сообщает об этом сыну Жене. Вместе уже со своим маленьким сыном Славой, Женя отправляется на поиски отца. Папка с детскими рисунками Жени, которую оставил отец в своем рабочем кабинете — это единственное, что у него есть, чтобы понять почему и куда он ушел. После просмотра у тебя будет возможность пообщаться с продюсером Сергеем Джелауховым, режиссёром Владимиром Рузановым и сценаристкой Светланой Лукьянчиковой.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»
Шоу саундтреков «Оскароносное путешествие: от Титаника до Крестного отца»

от 2000₽

Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»
Кино при свечах «Завтрак у Тиффани»

от 1000₽

Ночь пожИИрателей рекламы
Ночь пожИИрателей рекламы

700₽

Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»
Выбор редакции
Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»

от 4900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста