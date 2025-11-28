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Ирина Мягкова

ДК «Ростсельмаш», улица 1-й Конной Армии, 8

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Возвращение Ирины Мягковой с новой программой! После более, чем годового перерыва одна из самых ярких звёзд российского стендапа представит новую программу на большом сольном стендап концерте. Ирина Мягкова — одна из самых популярных стендап-комиков в России, креативный продюсер, создатель и ведущая шоу «Женский стендап» на ТНТ. В начале 2024 года состоялась премьера ее сольного концерта под названием «Сильная и независимая». За время творческой паузы у Ирины произошли интересные события и появились новые мысли, которыми она поделилась в новом концерте, который обещает быть ещё смелее, глубже и актуальнее. Зрителей ждёт свежий взгляд на привычные вещи, остроумные наблюдения и фирменный стиль комика, который полюбился тысячам поклонников жанра.

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