Комедийная импровизация от Improv. Минск — шоу, где опытные комики создают юмор прямо на сцене без каких-либо заготовок. Полтора часа чистой импровизации! Что будет происходить в каждый следующий момент на сцене — неожиданность и для публики, и для самих участников. Ведь в каких образах и обстоятельствах окажутся комики — решают зрители. А импровизаторы обыгрывают заданные ситуации в интересных, хорошо знакомых и новых форматах. Участники: Сергей Горох, Сергей Шевелев, Максим Заяц, Артём Гаус и, конечно же, ты — зритель!