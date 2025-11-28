Хетаг Хугаев
Дом офицеров, Будённовский проспект, 34
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 2600₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Яркий комедийный талант Хетаг Хугаев впервые продемонстрировал аудитории на полях студенческого КВН, а позже и в нескольких шоу популярных телевизионных каналов ТНТ и СТС. Благодаря двум собственным юмористическим каналам на YouTube, артист дарит море позитива и радости еще большему количеству любителей искрометного юмора. Контент выходец из Северной Осетии разнообразит изобретательно. Его авторству принадлежит подкаст «Ха-ха 3 раза», в котором ведущий пытается рассмешить гостя видео, присланными зрителями блога, или устраивает импровизированную дуэль между двумя приглашенными.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи