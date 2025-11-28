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  1. Ростов-на-Дону
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Хетаг Хугаев

Дом офицеров, Будённовский проспект, 34

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2600₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Яркий комедийный талант Хетаг Хугаев впервые продемонстрировал аудитории на полях студенческого КВН, а позже и в нескольких шоу популярных телевизионных каналов ТНТ и СТС. Благодаря двум собственным юмористическим каналам на YouTube, артист дарит море позитива и радости еще большему количеству любителей искрометного юмора. Контент выходец из Северной Осетии разнообразит изобретательно. Его авторству принадлежит подкаст «Ха-ха 3 раза», в котором ведущий пытается рассмешить гостя видео, присланными зрителями блога, или устраивает импровизированную дуэль между двумя приглашенными.

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