Яркий комедийный талант Хетаг Хугаев впервые продемонстрировал аудитории на полях студенческого КВН, а позже и в нескольких шоу популярных телевизионных каналов ТНТ и СТС. Благодаря двум собственным юмористическим каналам на YouTube, артист дарит море позитива и радости еще большему количеству любителей искрометного юмора. Контент выходец из Северной Осетии разнообразит изобретательно. Его авторству принадлежит подкаст «Ха-ха 3 раза», в котором ведущий пытается рассмешить гостя видео, присланными зрителями блога, или устраивает импровизированную дуэль между двумя приглашенными.