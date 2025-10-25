ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Halloween Open Party

Волна
Береговая улица, 10

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Приходи на самое креативное и яркое событие года — Хеллоуин-маскарад! Пора воплотить свои фантазии в образе, который станет частью этого красочного праздника. Можно наряжаться в классические хеллоуин-костюмы, косплеить любимых аниме-персонажей, превратиться в хот-дог или просто разукраситься яркими красками. Главное — быть в хорошем настроении! Тебя ждут два часа классной музыки, общения, новых знакомств и крутых фото. Завершим маскарад конкурсом на лучший костюм — и переместимся в космос на галактическое шоу от клуба «Волна».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 1600₽

Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»
Выбор редакции
Тематическая вечеринка с кинопоказом «Великий Гэтсби»

от 4900₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста