Приходи на самое креативное и яркое событие года — Хеллоуин-маскарад! Пора воплотить свои фантазии в образе, который станет частью этого красочного праздника. Можно наряжаться в классические хеллоуин-костюмы, косплеить любимых аниме-персонажей, превратиться в хот-дог или просто разукраситься яркими красками. Главное — быть в хорошем настроении! Тебя ждут два часа классной музыки, общения, новых знакомств и крутых фото. Завершим маскарад конкурсом на лучший костюм — и переместимся в космос на галактическое шоу от клуба «Волна».