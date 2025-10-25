Halloween Open Party
Береговая улица, 10
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Приходи на самое креативное и яркое событие года — Хеллоуин-маскарад! Пора воплотить свои фантазии в образе, который станет частью этого красочного праздника. Можно наряжаться в классические хеллоуин-костюмы, косплеить любимых аниме-персонажей, превратиться в хот-дог или просто разукраситься яркими красками. Главное — быть в хорошем настроении! Тебя ждут два часа классной музыки, общения, новых знакомств и крутых фото. Завершим маскарад конкурсом на лучший костюм — и переместимся в космос на галактическое шоу от клуба «Волна».
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