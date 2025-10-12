Большой стендап-концерт. Гурам Амарян — один из самых ярких и харизматичных стендап-комиков России, звезда проектов Stand-Up на ТНТ, «Решалы», «По хатам». Так же в этот вечер выступят другие не менее яркие комики: Геворк Абрамян, Эрнест Таржуманян, Илья Раевский, Сергей Снурников и Вадим Постильный – участники шоу «Stand Up на ТНТ», «Разгоны», «Оф не знаю», «Токсине» и других популярных проектов. Тебя ждёт вечер мощного юмора, неожиданных импровизаций и смеха до слёз.