Эта выставка — первая попытка художницы Киселёвой Дарьи заявить о себе как о творческой единице, собрав в одном пространстве работы разных лет. Здесь нет строгого сюжета или единого стиля, но каждая картина — это метафора, часть большого пути: сомнения, поиски, случайные озарения и осознанные решения. Выставка продлится до 30 апреля. Вход свободный.