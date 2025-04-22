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Фрагменты целого

Art Bazar, переулок Островского, 47

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Эта выставка — первая попытка художницы Киселёвой Дарьи заявить о себе как о творческой единице, собрав в одном пространстве работы разных лет. Здесь нет строгого сюжета или единого стиля, но каждая картина — это метафора, часть большого пути: сомнения, поиски, случайные озарения и осознанные решения. Выставка продлится до 30 апреля. Вход свободный.

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