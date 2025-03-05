Были ли у тебя страхи в детстве? Возможно, ты боялся чего-то абстрактного, такого как темнота и одиночество, или конкретного: монстров под кроватью и соседскую большую собаку. Возможно, тебя напугала сказка или фильм, а может, твоё собственное воображение сыграло с тобой злую шутку. На выставке Fatality Duck «У страха глаза велики» будут погружаться в мир детского воображения и разбираться с тем, как формируются под влиянием самых разных факторов детские страхи. Эта выставка — не только галерея работ талантливой художницы, но и возможность создать платформу для диалога о детских переживаниях. Это способ проложить дорожку между здравомыслием взрослых и иррациональностью детей, наладить понимание между ними. Это средство общения и терапии, обёрнутое в форму вышивок, рисунков, коллажей, масок, инсталляций и даже театра теней. И наконец, это напоминание о том, что нам нужно быть чутче с детьми и их тревогами. Интерактивные элементы выставки, такие как альбом с фотографиями, халабуда, имитация стен детской, позволяют зрителям пережить процесс формирования образов и эмоций, связанных с детскими страхами. Визуализации страхов через арт-объекты погружают зрителя в переживания, с которыми сталкиваются дети, давая возможность сопереживания и лучшего понимания. Открытие выставки пройдёт 5 марта в 19:00. Вход свободный. Адрес: Художественная галерея «Ростов», 2 этаж, код внизу 1357#.