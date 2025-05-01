Пионер Костя Иночкин, будучи в пионерском лагере, переплыл реку и оказался на запретной для посещений территории, за что и был изгнан его начальником товарищем Дыниным. Не желая доводить бабушку до инфаркта своим досрочным прибытием, мальчик тайно возвращается в лагерь, где пионеры так же тайно содержат его и предпринимают все меры, чтобы не состоялся родительский день. Ведь именно в этот день Костина бабушка заявится в лагерь…