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Степь, Береговая улица, 12с1
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Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Про событие
Пионер Костя Иночкин, будучи в пионерском лагере, переплыл реку и оказался на запретной для посещений территории, за что и был изгнан его начальником товарищем Дыниным. Не желая доводить бабушку до инфаркта своим досрочным прибытием, мальчик тайно возвращается в лагерь, где пионеры так же тайно содержат его и предпринимают все меры, чтобы не состоялся родительский день. Ведь именно в этот день Костина бабушка заявится в лагерь…
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