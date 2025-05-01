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Степь, Береговая улица, 12с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Кино

Про событие

Пионер Костя Иночкин, будучи в пионерском лагере, переплыл реку и оказался на запретной для посещений территории, за что и был изгнан его начальником товарищем Дыниным. Не желая доводить бабушку до инфаркта своим досрочным прибытием, мальчик тайно возвращается в лагерь, где пионеры так же тайно содержат его и предпринимают все меры, чтобы не состоялся родительский день. Ведь именно в этот день Костина бабушка заявится в лагерь…

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