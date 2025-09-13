ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Дима Коваль

ДК Ростсельмаш, улица 1-й Конной Армии, 8

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 2700₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Один из резидентов Standup Club No. 1. Он также участвовал в таких YouTube-проектах, как «Шоу историй», «Разгоны» и «Самый умный комик». Помимо этого, он выпускает подкасты на своем YouTube-канале, где обсуждает различные темы, такие как отношения, музыка, мода и психологию.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Виктор Комаров
Виктор Комаров

от 1680₽

Найка Казиева
Найка Казиева

от 1500₽

Женский стендап
Женский стендап

от 2000₽

Варвара Щербакова
Выбор редакции
Варвара Щербакова

от 1500₽

Андрей Атлас
Андрей Атлас

от 1000₽

Вадим Постильный
Вадим Постильный

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста