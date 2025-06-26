Просмотр фильма на французском языке с русскими субтитрами. Киноленту представит Марина Кравцова, менеджер по культурным проектам «Альянс Франсез – Ростовская область», кинопедагог, основатель киноклуба «Дежавю». Эта трогательная картина выиграла на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в 2020 году и получила призы на главных кинопремиях Франции — «Сезар» и «Люмьер» в 2021 году. США, 1863 год. 12-летняя Марта Джейн и её семья направляются на Запад в большом крытом обозе в поисках лучшей жизни. После того, как отец Марты Джейн пострадал в серьезной аварии, она берёт на себя заботу о своих братьях и сестрах и учится управлять фургоном. Однажды начальник конвоя ошибочно обвиняет её в краже, она убегает, чтобы найти доказательства своей невиновности… Так и началась история легендарной и немного таинственной Бедовой Джейн.