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Что случилось осенью

проспект Михаила Нагибина, 32/2к3

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Мишель, образцовая бабушка и великодушная соседка, наслаждается жизнью в бургундской деревне. Однажды, в нетерпеливом ожидании гостей, она отправляется с подругой Мари-Клод за грибами. Впереди — обед с дочерью и долгожданные каникулы с любимым внуком. Но досадный инцидент рушит все планы, лишая Мишель покоя и радости. Тогда Венсан, сын подруги, который недавно вышел из тюрьмы, решает исправить ситуацию по-своему. «Что случилось осенью» — ироничный триллер, история одного идеального преступления — новый фильм Франсуа Озона получил две награды на кинофестивале в Сан-Себастьяне: за лучший сценарий и лучшую роль второго плана (Пьер Лоттен).

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