Мишель, образцовая бабушка и великодушная соседка, наслаждается жизнью в бургундской деревне. Однажды, в нетерпеливом ожидании гостей, она отправляется с подругой Мари-Клод за грибами. Впереди — обед с дочерью и долгожданные каникулы с любимым внуком. Но досадный инцидент рушит все планы, лишая Мишель покоя и радости. Тогда Венсан, сын подруги, который недавно вышел из тюрьмы, решает исправить ситуацию по-своему. «Что случилось осенью» — ироничный триллер, история одного идеального преступления — новый фильм Франсуа Озона получил две награды на кинофестивале в Сан-Себастьяне: за лучший сценарий и лучшую роль второго плана (Пьер Лоттен).