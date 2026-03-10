«Всё как у взрослых» — новый стендап Артёма Винокура о том, как внезапно приходится стать взрослым: платить ипотеку, растить ребёнка и делать вид, что ты всё контролируешь. Это смешной и честный разговор о жизни, в которой ответственность наступает раньше, чем готовность.