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Артем Винокур

проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

«Всё как у взрослых» — новый стендап Артёма Винокура о том, как внезапно приходится стать взрослым: платить ипотеку, растить ребёнка и делать вид, что ты всё контролируешь. Это смешной и честный разговор о жизни, в которой ответственность наступает раньше, чем готовность.

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