Возраст 18+
Стендап
Про событие
«Всё как у взрослых» — новый стендап Артёма Винокура о том, как внезапно приходится стать взрослым: платить ипотеку, растить ребёнка и делать вид, что ты всё контролируешь. Это смешной и честный разговор о жизни, в которой ответственность наступает раньше, чем готовность.
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