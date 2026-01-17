Андрей Кузьмин (Хопкинс) - Самый взрослый комик России. Резидент шоу: «Stand up» на тнт. Начинал свою карьеру с шоу: «Открытый Микрофон» на тнт. Актёр двух комедийный сериалов: «Туристическая полиция» и «Кибердеревня». Победитель фестиваля стендап в Санкт Петербурге. Свежие монологи можно увидеть в шоу: «Мани Майк» ВК.