Андрей Хопкинс Кузьмин
Standup Bar Krasnodar, Красная улица, 118
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Андрей Кузьмин (Хопкинс) - Самый взрослый комик России. Резидент шоу: «Stand up» на тнт. Начинал свою карьеру с шоу: «Открытый Микрофон» на тнт. Актёр двух комедийный сериалов: «Туристическая полиция» и «Кибердеревня». Победитель фестиваля стендап в Санкт Петербурге. Свежие монологи можно увидеть в шоу: «Мани Майк» ВК.
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