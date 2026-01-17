ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Андрей Хопкинс Кузьмин

Standup Bar Krasnodar, Красная улица, 118

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Андрей Кузьмин (Хопкинс) - Самый взрослый комик России. Резидент шоу: «Stand up» на тнт. Начинал свою карьеру с шоу: «Открытый Микрофон» на тнт. Актёр двух комедийный сериалов: «Туристическая полиция» и «Кибердеревня». Победитель фестиваля стендап в Санкт Петербурге. Свежие монологи можно увидеть в шоу: «Мани Майк» ВК.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Виктор Комаров
Виктор Комаров

от 1680₽

Найка Казиева
Найка Казиева

от 1500₽

Женский стендап
Женский стендап

от 2000₽

Варвара Щербакова
Выбор редакции
Варвара Щербакова

от 1500₽

Андрей Атлас
Андрей Атлас

от 1000₽

Вадим Постильный
Вадим Постильный

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста