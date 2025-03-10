Андрей Атлас — стендап-комик из Ростова-на-Дону. В проекте «Открытый микрофон» Андрей полюбился зрителям своим честным юмором, эмоциональной подачей и критичным взглядом на жизнь. В проекте Roast Battle от «LABELCOM» он показал себя как комик, умеющий спокойно принимать свои недостатки и умело высмеивать недостатки других. Сейчас Андрей — резидент проекта StandUp Show на ТНТ. Он шутит о семейной жизни, о своей супруге и, конечно, о людях, которые используют в лексиконе слово «супруга». Простой и честный ростовский юмор для всех, кто женат, и для всех, кто счастлив.