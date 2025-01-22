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«Агния»: премьера с онлайн-участием режиссера

проспект Михаила Нагибина, 32Д/2

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Студия «Слон» и кинотеатр «Горизонт CINEMA&EMOTION» за неделю до Всероссийского старта приглашают тебя на специальный премьерный показ смелой, остроумной, гротескной современной сказки «Агния» о печнице, живущей в маленьком городе на Крайнем севере. Своенравную печницу Агнию жизнь не балует — живёт на Крайнем Севере в аварийном плохо отапливаемом доме, ловит рыбу в проруби и одна растит сына. Сезонная работа не даёт возможности накопить на новое жильё, а местный глава администрации Борис не торопится расселять людей. Согласившись на предложение Бориса выложить печь в его избе, Агния постепенно в него влюбляется, но в итоге использует для достижения своей главной цели — переехать в новую квартиру. И делает это весьма неординарным способом. Режиссёр: Павла Стратулат.

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