Студия «Слон» и кинотеатр «Горизонт CINEMA&EMOTION» за неделю до Всероссийского старта приглашают тебя на специальный премьерный показ смелой, остроумной, гротескной современной сказки «Агния» о печнице, живущей в маленьком городе на Крайнем севере. Своенравную печницу Агнию жизнь не балует — живёт на Крайнем Севере в аварийном плохо отапливаемом доме, ловит рыбу в проруби и одна растит сына. Сезонная работа не даёт возможности накопить на новое жильё, а местный глава администрации Борис не торопится расселять людей. Согласившись на предложение Бориса выложить печь в его избе, Агния постепенно в него влюбляется, но в итоге использует для достижения своей главной цели — переехать в новую квартиру. И делает это весьма неординарным способом. Режиссёр: Павла Стратулат.