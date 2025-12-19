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Winter Trap Club

Рок-бар ДОМ RM
Каменская улица, 55

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от 250₽ до 2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Грандиозный рэп-вечер в Дом RM. Для тебя на сцене: Kurt Guetto sk33zy anywise patlate! Swaga ксан Similar Fluxi63 whyyoneli +Secret guest Dj: aurapozis cov: Хроники Х Возможны изменения в лайн-апе. FC/DC Забронировать стол можно по номеру телефона.

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