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Влом!

Уzдечка, Крылова, 26

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1350₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Как совместить фирменный панк-рок и юмористические хулиганские тексты на злобу дня? Ответ на этот и другие вопросы знает лихая братия с берегов Томи, что в Западной Сибири, возглавляемая Владимиром Красильниковым. Под песни ВЛОМ! любой может удариться в пого-пляс или в алко-загул, а совместив приятное с бесполезным, получить алко-денс-панк, безо всяких цыган, которые куда-то запропастились, наверное, помешали очередные «Кузлы». Драйв, скорость, наглость – всё это так и прёт из музыки группы ВЛОМ! Попрёт и тебя, панк-рокер! Включай группу ВЛОМ! И ты точно не обломаешься!

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