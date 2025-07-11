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Вечеринка 90-х

Руинпаб Типография
Красный проспект, 22

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Ночь, когда ты можешь окунуться в эпоху ностальгии по варёным джинсам и жвачке LOVE IS, флуоресцентных цветов и причёсок, в которых можно спрятать пару кошек. Доставай свой стилёвый олимпос и приходи оторваться под песни «Руки Вверх!» и «Иванушки international» в исполнении группы «ЛЮDИ». Также в программе: - спешл-меню с коктейлями и закусками из 90-х; - ностальгическая фотозона; - конкурс на лучший образ; - сюрпризы и подарки. Можно поддержать атмосферу вечеринки костюмом: лосины, варёнки, яркие кофты, джинсы-парашюты, спортивные костюмы, малиновые пиджаки, банданы, массивные серёжки и всё, что напоминает 90-е.

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